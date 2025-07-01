Адвокат Краснов определил перспективы приговора Иванову

Московский городской суд вынес приговор экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову: 13 лет колонии общего режима и штраф 100 млн рублей за растрату и отмывание средств в особо крупном размере. Имущество Иванова стоимостью свыше 2,5 млрд рублей конфисковано в пользу государства. Также он лишен звания «Почетный строитель» и государственных наград. По словам адвоката Дмитрия Краснова, для части общества вердикт — сигнал о «зачистке» элит, однако дело Иванова — лишь «верхушка айсберга». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что Иванова судили за дела 2015 года, когда он не был замминистра. Открытым остается вопрос о его текущих коррупционных связях в ведомстве. Также в производстве — два дела о взятках на 1,3 млрд рублей от подрядчиков Минобороны России. Таким образом, СК РФ стоит установить, куда выведены деньги триллионного масштаба, на которые можно создать обновленную армию.

По мнению юриста, приговор Иванову — показательный, но не итоговый шаг. Его значимость зависит от продолжения «чисток». Так, расследование 11 трлн рублей хищений в Минобороны России должно стать приоритетом, иначе доверие к системе будет подорвано.

Он резюмировал, что апелляция защиты малоперспективна — статистика обжалования подобных приговоров близка к нулю. Однако истинный итог дела определит только раскрытие схем Минобороны России.

Ранее адвокат Балуев заявил, что приговор экс-замминистра обороны Иванову может быть не окончательным.