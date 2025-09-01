Афганистан обратился к России за помощью после разрушительного землетрясения

Афганистан официально обратился к России через структуры МЧС с просьбой о помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, унесшего жизни сотен людей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Власти Афганистана направили официальный запрос о помощи российскому Министерству по чрезвычайным ситуациям. Причиной стало катастрофическое землетрясение, которое произошло в ночь на 1 сентября в центральных и восточных провинциях страны. По последним данным, в результате стихии погибли более 800 человек, около трех тысяч получили ранения.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил, что российская сторона уже начала работу по данному обращению. Он также добавил, что информация о пострадавших россиянах на момент запроса не поступала, а их присутствие в затронутых бедствием районах маловероятно.

Спасательные операции осложняются тем, что многочисленные оползни полностью заблокировали подъездные пути к наиболее пострадавшим уездам — Мазар, Чауки и Нургуль в провинции Кунар, где помощь нужна особенно остро.

Ранее появились кадры с последствиями смертоносного землетрясения в Афганистане.