Алиев потребовал наказания виновных в авиакатастрофе лайнера AZAL около Актау
Алиев: виновные в авиакатастрофе лайнера AZAL около Актау должны быть наказаны
Фото: [www.kremlin.ru]
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в гибели граждан республики в итоге крушения авиалайнера около казахстанского Актау. Об этом сообщил Report.az.
Он также заявил о необходимости полной прозрачности в расследовании и человеческом поведении.
Президент бывшей советской республики считает, что данную авиакатастрофу можно было предотвратить.
Сегодня Алиев провел встречу с семьями погибших в крушении членов экипажа и выжившими бортпроводниками авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. По информации азербайджанского Минтранса, причиной стало внешнее вмешательство.