Алиев потребовал наказания виновных в авиакатастрофе лайнера AZAL около Актау

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в гибели граждан республики в итоге крушения авиалайнера около казахстанского Актау. Об этом сообщил Report.az .

Он также заявил о необходимости полной прозрачности в расследовании и человеческом поведении.

Президент бывшей советской республики считает, что данную авиакатастрофу можно было предотвратить.

Сегодня Алиев провел встречу с семьями погибших в крушении членов экипажа и выжившими бортпроводниками авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. По информации азербайджанского Минтранса, причиной стало внешнее вмешательство.