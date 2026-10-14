Атака БПЛА ВСУ на регионы России 14 октября: погибший в Балаково, 146 дронов над Москвой

В ночь на 14 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Московском регионе, где силы ПВО уничтожили 146 БПЛА на подлете к столице. В Саратовской области при атаке на город Балаково погиб человек и повреждены жилые дома. В Белгородской области ранен подросток, еще трое мирных жителей пострадали. В Курской области мужчина получил множественные осколочные ранения.

Москва и Московская область: 146 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первоначально было заявлено о 30 сбитых дронах с полуночи, затем о 20, о еще 15 и еще 21. К 05:35 общее число уничтоженных БПЛА достигло 146. По данным мэра, за минувшую ночь в сторону Московского региона летели 417 вражеских БПЛА, большая часть ликвидирована на дальних подступах, 65 уничтожены на подлете к Москве. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Саратовская область: погибший, повреждены жилые дома

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 14 октября город Балаково подвергся атаке беспилотников ВСУ. Предварительно, один человек погиб, повреждены несколько жилых домов. Губернатор предупредил жителей об угрозе БПЛА, отметив, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Белгородская область: раненый подросток, четверо пострадавших

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при атаках украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. В Шебекино БПЛА ударил по автомобилю: подросток с ранением грудной клетки доставлен в Шебекинскую ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое. Также в Шебекино из-за детонации дрона пострадала женщина. В Белгородском округе при атаке БПЛА погиб один человек. За сутки над регионом сбито и подавлено 34 беспилотника, зафиксировано 44 атаки БПЛА и один обстрел.

Курская область: мужчина получил слепые осколочные ранения

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Камышное Беловского района в результате атаки украинского БПЛА пострадал 47-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения правого плеча, обоих предплечий, живота, ног и грудной клетки. Пострадавшему окажут первую помощь и доставят в Курск. Информация опубликована в 00:05 14 октября.

Тульская область: 26 сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в небе над регионом подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 26 украинских беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет, разрушений на земле также не зафиксировано. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность, а при обнаружении подозрительных предметов сообщать в экстренные службы. Беспилотная опасность в регионе все еще сохраняется.

Воронежская область: 13 сбитых БПЛА, отбой опасности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах региона. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области. По данным губернатора, всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов. Режим опасности действовал более 14,5 часов. Активная фаза работы ПВО завершена, небо чистое в Воронеже и Нововоронеже.

Калужская область: 73 сбитых БПЛА за вечер и ночь

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 73 беспилотника над территорией региона. Дроны были сбиты над 16 муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Повреждены здания школы, два частных дома и один автомобиль. Пострадавших нет.

Другие регионы: режим опасности

Режим беспилотной опасности также объявлялся в Вологодской области (губернатор Георгий Филимонов сообщил о введении режима по информации от Минобороны России). Ракетная опасность и «красный уровень» по БПЛА вечером 13 октября и в ночь на 14 октября объявлялись в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, Запорожской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.