Атаки БПЛА в Рязани: почему отменили занятия в 14 школах и 25 садах?

Губернатор Малков: уроки в школах и садах Рязани отменили из-за атак БПЛА

Безопасность

В Рязани отменили занятия в 14 школах и 25 детских садах из-за продолжающихся атак беспилотников. Ограничения затронули Октябрьский район и часть Советского района города. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в Max.

По словам главы региона, решение принято в целях безопасности. Занятия отменены в школах № 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76, а также в 25 детских садах. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в образовательных учреждениях организуют дежурные группы. Малков подчеркнул, что отражение атак беспилотников продолжается.

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