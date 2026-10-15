Атаки БПЛА в Рязани: почему отменили занятия в 14 школах и 25 садах?
Губернатор Малков: уроки в школах и садах Рязани отменили из-за атак БПЛА
В Рязани отменили занятия в 14 школах и 25 детских садах из-за продолжающихся атак беспилотников. Ограничения затронули Октябрьский район и часть Советского района города. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в Max.
По словам главы региона, решение принято в целях безопасности. Занятия отменены в школах № 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76, а также в 25 детских садах. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в образовательных учреждениях организуют дежурные группы. Малков подчеркнул, что отражение атак беспилотников продолжается.