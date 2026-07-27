Баллистика по Москве: в России ответили на угрозу разработчика ракеты-дальнобоя «Фламинго»

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил 27 июля, что Украина якобы начнет запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал угрозу и посоветовал оппоненту не делать громких заявлений.

Разработчик украинского дрона «Фламинго» Денис Штилерман сообщил о планах запуска баллистических ракет по российской столице в осенний период. Его слова быстро разлетелись в медиа и вызвали реакцию в Москве.

Андрей Колесник заявил, что подобные разговоры ведутся давно, и призвал Штилермана быть осторожнее в высказываниях. По его словам, российские силы ПВО подготовлены к отражению любых атак.

«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — прокомментировал Колесник.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что системы противовоздушной обороны надежно прикрывают столицу и способны нейтрализовать любые воздушные угрозы.