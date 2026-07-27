Баллистика по Москве: в России ответили на угрозу разработчика ракеты-дальнобоя «Фламинго»
Депутат Колесник высмеял Штилермана за угрозу бит по Москве ракетами «Фламинго»
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил 27 июля, что Украина якобы начнет запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал угрозу и посоветовал оппоненту не делать громких заявлений.
Разработчик украинского дрона «Фламинго» Денис Штилерман сообщил о планах запуска баллистических ракет по российской столице в осенний период. Его слова быстро разлетелись в медиа и вызвали реакцию в Москве.
Андрей Колесник заявил, что подобные разговоры ведутся давно, и призвал Штилермана быть осторожнее в высказываниях. По его словам, российские силы ПВО подготовлены к отражению любых атак.
«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — прокомментировал Колесник.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что системы противовоздушной обороны надежно прикрывают столицу и способны нейтрализовать любые воздушные угрозы.