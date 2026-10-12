«Беспрецедентная атака»: Шадаев раскрыл масштаб удара по дата-центрам «Яндекса»

Глава Минцифры Шадаев: атака на дата-центры «Яндекса» стала беспрецедентной

Безопасность

Атака на дата-центры «Яндекса» стала беспрецедентной по масштабу. Об этом на заседании ИТ-комитета по бюджету заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

По словам Шадаева, Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты этих объектов. К помощи компании подключились представители всей отрасли. Глава Минцифры подчеркнул, что ситуация требует совместных усилий и находится на контроле профильных ведомств.

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