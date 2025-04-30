Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск по делу о неуплате налогов на 431 млн руб.

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, которая проживает в Дубае, была объявлена в розыск в России. Основанием для этого стала неуплата налогов. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Ольги Врадий, старшего помощника руководителя главка СК РФ по Московской области.

«В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Планируется ее заочный арест, поскольку, по имеющейся у следствия информации, женщина находится за пределами Российской Федерации», — указала она журналистам.

Следком возбудил в отношении Тлиашиновой уголовное дело. Ей вменяют в вину неуплату налогов на сумму в 431 млн руб.

Ранее сообщалось, что Тлиашинова взялась срочно продавать свой дом в Подмосковье. Она планирует выручить за него примерно столько же, сколько с нее самой пытается взыскать Федеральная налоговая служба. Дорогостоящий коттедж с крупным приусадебным участком находится в Солнечногорском районе Подмосковья.