Бойцы СВО создали ролик о своей работе с помощью нейросетей

Бойцы отряда БПЛА «Варяг», занимающиеся борьбой с вражескими беспилотниками, создали двухминутный ролик о своей работе с помощью искусственного интеллекта. Видео, полностью сгенерированное и озвученное нейросетями, они сделали в свободное от боевых задач время, вдохновившись исследованием RT о возможностях ИИ.

Военнослужащие отряда «Варяг» представили необычный ролик о своей повседневной службе. Как сообщает RT, видео создано исключительно силами нейросетей — от визуального ряда до озвучивания. На работу у бойцов ушло несколько дней, причем занимались они этим в перерывах между выполнением боевых задач.

Выбор такого формата объясняется не только интересом к технологиям, но и соображениями безопасности. Бойцы пояснили, что использование искусственного интеллекта позволяет иллюстрировать кадры военных действий, не раскрывая реальную боевую обстановку и не нарушая принципов конспирации. Нейросетевая картинка выглядит качественно и при этом не несет риска утечки оперативной информации.

Идея создать ролик пришла после знакомства с исследованием RT, посвященным возможностям искусственного интеллекта. Отряд «Варяг» специализируется на противодействии вражеским дронам и защите российских городов от воздушных атак. Теперь у бойцов есть еще и технологичный способ рассказать о своей работе.

Ранее RT представлял свое исследование по ИИ в области кино, взяв комментарии у актеров и других работников сферы.