Брат против брата: в Охе возбудили дело после смертельного ранения

СКР: в Охе пьяный старший брат зарезал младшего во время ссоры

Безопасность

В Охе 51-летний местный житель обвиняется в причинении смертельной травмы своему 50-летнему брату. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

По версии следствия, днем 6 ноября пьяный мужчина находился в квартире одного из домов по улице Блюхера вместе с братом. Во время ссоры старший ударил младшего ножом в бедро. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину заключили под стражу, следствие продолжается. Таким образом, по данным ведомства, речь идет о бытовом конфликте между родственниками, который закончился смертельным ранением.

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