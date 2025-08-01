Бывшего главу района Курганской области с третьего раза осудили за взятку

В Курганской области прошел уже третий суд над Иваном Светличным, руководившим ранее Целинным округом Курганской области. Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщила в своем телеграм-канале региональная прокуратура.

Подсудимого обвиняли в том, что он получил от одной из коммунальных организаций взятку в виде автомобиля. Сам он вины так и не признал. Он заверяет, что получил машину еще до вступления на высокий пост за хорошую работу. Два суда уже оправдали его. Прокуратура подала апелляцию и добилась нового рассмотрения дела Альменьевским районным судом.

«Назначил наказание в виде штрафа 2 млн. рублей 300 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности на срок 3 года», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты. СМИ обнародовали фотографии трех людей. Один из них является родственником и сообщником обвиняемых, другие двое подозреваемых входят в террористическую организацию и также подозреваются в совершении преступлений.