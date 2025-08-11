Четверо пострадавших: во Владивостоке троллейбус протаранил бетонные блоки
Взрослый и трое детей пострадали при ДТП с троллейбусом во Владивостоке
ДТП во Владивостоке произошло в понедельник, 11 августа. Троллейбус врезался в бетонные блоки. Об этом сообщило РИА Новости.
Авария произошла из-за того, что водитель троллейбуса не справился с управлением. Транспортное средство на полном ходу врезалось в бетонные блоки, установленные у виадука неподалеку от остановки «Некрасовская».
«В результате происшествия пострадали четыре пассажира, среди них трое детей, им оказывается медицинская помощь», — указали журналистам.
По имеющимся данным, у пострадавших легкие травмы в виде ушибов и ссадин. Прокуратура уже взяла под свой контроль проверку этого ДТП.
Ранее сообщалось, что в Армизонском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Автомобиль Lada Granta ночью совершил наезд на женщину и ребенка, передвигавшихся на электросамокате в попутном направлении. 43-летняя женщина и ее 9-летний сын скончались на месте от полученных травм.