‎В Челябинске в ночь на 19 ноября десять экипажей ДПС устроили масштабную погоню за 15-летним подростком, управлявшим автомобилем каршеринга Haval. Инцидент произошел около 3:30 утра, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. Погоня сопровождалась включенными спецсигналами, что разбудило жителей Тракторозаводского района. Очевидица Наталья описала звук сирен как «дикий вой». Момент преследования по улице Героев Танкограда зафиксировали камеры системы «Интерсвязь».

Благодаря слаженным действиям патрульных нарушитель был оперативно задержан. Подросток отказался объяснять, каким образом ему удалось получить доступ к арендованному автомобилю. В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.