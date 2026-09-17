Два взрыва за несколько минут: бандиты атаковали торговые улицы Франкфурта

Во Франкфурте-на-Майне рано утром прогремели два взрыва. Правоохранители связывают их с деятельностью преступных группировок. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, оба взрыва, приведшие к материальному ущербу, произошли затемно с интервалом всего в несколько минут. Сначала инцидент случился на Бергерштрассе в районе Норденд, затем — на торговой улице Цайль в центре города.

В результате были повреждены здания бара и кафе, также пострадал киоск. По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция перекрыла одну из соседних улиц, что вызвало заторы на дорогах.