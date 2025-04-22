Две фуры и легковушка столкнулись и загорелись в Тверской области

На трассе М-11 в Тверской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, сообщила Baza. По данным источника, причиной инцидента стал эпилептический приступ одного из водителей.

ДТП произошло днем на 194-м км САД М-11 в сторону Москвы во вторник, 22 апреля. Из-за этого на дороге образовалась пробка. В результате столкновения две фуры загорелись — густой черный закрывал обзор другим водителям.

На место происшествия сразу выехали оперативные службы, включая скорую помощь и сотрудников Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Как пишет Baza, в результате столкновения один из водителей был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным источников, авария могла произойти из-за отлетевшего колеса у одного из грузовиков. Эту версию предстоит проверить специалистам. Сейчас возгорание на участке дороги локализовано. Организован объезд на 208-м км автодороги М-10.

Ранее сообщалось, что в Москве неуправляемая Toyota на скорости улетела в реку Яузу.