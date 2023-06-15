Двойной взрыв газа произошел в жилом доме в Балашихе

В одном из жилых домов подмосковной Балашихи произошел двойной взрыв газа, передает Baza . В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в здании, расположенном на Юбилейной улице. Загорелась одна из квартир дома, после чего в помещении взорвался газ. На место прибыли пожарные, началась эвакуация жильцов. Из здания вывели девять человек, включая четырех детей.

Во время эвакуации людей произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже. Отмечается, что газ мог взорваться по всему стояку, однако огнеборцы успели перекрыть газоснабжение.