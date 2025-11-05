ФСБ задержала жителя Москвы за работу на спецслужбу одной из стран НАТО

В Москве был задержан местный житель по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей Федеральной службы безопасности. Сотрудники ведомства пресекли деятельность мужчины 1988 года рождения.

«Россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству», — указали журналистам.

Мужчина был задержан, а затем и отправлен в СИЗО. По месту жительства злоумышленника провели обыск. Его обвиняют в государственной измене, ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы.

