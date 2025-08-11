Грузовик врезался в пассажирский поезд под Тулой

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Тульской области. Несмотря на серьезное происшествие, обошлось без жертв, но движение составов задержалось почти на два часа. Об этом сообщило РИА Новости.

В Тульской области на переезде у станции Мордвес произошло ДТП — грузовой автомобиль выехал на пути перед пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Имеретинский курорт. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

К счастью, никто не пострадал, а подвижной состав остался на рельсах. Пока пути освобождали от грузовика, в вагонах поддерживали комфортную температуру. Поезд смог продолжить движение только через три часа.

Из-за аварии задержался и пригородный состав — его график сдвинулся на 1 час 47 минут. Московская железная дорога призвала водителей быть внимательнее на переездах и соблюдать ПДД.

