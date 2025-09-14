Губернатор Анохин рассказал об отражении атаки БПЛА в Смоленской области

Губернатор Анохин: в Смоленской области силы ПВО отразили 12 беспилотников

Безопасность

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В своем телеграм-канале он заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары 12 украинских дронов.

Глава региона отметил, что на месте падения обломков работают оперативные и аварийные службы. Предварительно, жертвы и серьезные разрушения инфраструктуры отсутствуют.

Анохин обратился к жителям Смоленской области с призывом соблюдать правила безопасности. Он особо подчеркнул, что при обнаружении частей сбитых беспилотников категорически запрещается приближаться к ним, трогать или перемещать обломки. Также нельзя производить фото- и видеосъемку находки.

О любой обнаруженной опасной находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 80 украинских БПЛА.

Актуально