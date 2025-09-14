Губернатор Анохин рассказал об отражении атаки БПЛА в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В своем телеграм-канале он заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары 12 украинских дронов.

Глава региона отметил, что на месте падения обломков работают оперативные и аварийные службы. Предварительно, жертвы и серьезные разрушения инфраструктуры отсутствуют.

Анохин обратился к жителям Смоленской области с призывом соблюдать правила безопасности. Он особо подчеркнул, что при обнаружении частей сбитых беспилотников категорически запрещается приближаться к ним, трогать или перемещать обломки. Также нельзя производить фото- и видеосъемку находки.

О любой обнаруженной опасной находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 80 украинских БПЛА.