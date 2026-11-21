Троих детей госпитализировали после утечки хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. По данным ведомства, все несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести и проходят лечение в краевой больнице Пиотровича. Ранее стало известно о восьми пострадавших.

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стала утечка хлора в спортивном комплексе.

Таким образом, по данным ведомств, ЧП в бассейне привело к госпитализации троих детей, еще несколько человек пострадали, а действия сотрудников комплекса теперь проверяют в рамках уголовного дела: следователям предстоит установить, как хлор оказался в воздухе и кто отвечал за безопасность посетителей.