Hyundai Creta на тротуаре: на юго-востоке Москвы иномарка сбила шестилетнего мальчика и взрослого

Вечером 2 августа на юго-востоке Москвы водитель Hyundai Creta вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов — мужчину и шестилетнего мальчика. Оба пострадавших госпитализированы. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль двигался по улице Люблинская, когда водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на людей. Мужчина и ребенок доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и проведение процессуальных действий по данному факту.