Искала покой на Валааме, но нашла смерть: трагический финал истории пропавшей паломницы

Поиски 36-летней Натальи Простаковой, которая бесследно исчезла на острове Валаам в начале февраля, завершились трагически. Тело женщины обнаружили в лесу, сообщили в карельском отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уроженка Екатеринбурга приехала в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь около полугода назад, чтобы нести послушание. По словам близких, это решение было связано с тяжелым периодом в жизни: два развода, продажа собственного салона красоты для погашения ипотеки и смерть сестры в ДТП.

Утром 2 февраля после церковной службы Наталья отправилась гулять в сторону Никольского скита и не вернулась. Все ее вещи и документы остались в келье. Знакомые рассказывали, что женщина любила уединенные прогулки, однако на этот раз она исчезла бесследно — ни одна камера видеонаблюдения на острове не зафиксировала ее передвижения.

Первыми на поиски вышли служители монастыря, затем подключились МЧС, полиция и волонтеры. Добровольцы обследовали сотни километров территории, использовали дроны, но обнаружить женщину живой не удалось. Мать погибшей, которой скоро исполнится 70 лет, осталась практически одна с внучкой — несколько лет назад она уже похоронила старшую дочь, разбившуюся в автокатастрофе.

Как рассказали знакомые, в последние недели перед исчезновением Наталья жаловалась на бессонницу и принимала успокоительные. Кроме того, по информации «Комсомольской правды», незадолго до пропажи у нее произошел конфликт с другими трудницами: после поздней службы ее не пустили ночевать в общежитие, и ей пришлось остаться в храме.

На месте обнаружения тела работают следователи. Обстоятельства гибели пока не разглашаются.