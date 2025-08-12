Юрий Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА
Сбитый в Миллеровском районе Ростовской области БПЛА ВСУ повредил дома
Фото: [freepik.com]
Ночью в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака беспилотного летательного аппарата. Об этом в своём аккаунте в социальных сетях сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
По словам руководителя области, никто не пострадал. Однако в нескольких частных домах зафиксированы значительные разрушения.
В данный момент на объекте работают экстренные службы. Иные подробности инцидента с нападением вражеского беспилотного летательного аппарата не сообщаются.
Ранее сообщалось, что утром 11 августа на подлете к Москве сбили два беспилотника.