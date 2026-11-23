В Мексике дочь продавщицы отбилась котенком от вооруженного посетителя аптеки, сорвав нападение, о чем сообщают подробности инцидента.

Когда неизвестный в маске и капюшоне внезапно навел пистолет на сотрудницу аптеки, ее дочь нашла нестандартный способ дать отпор. Девушка поднесла к лицу нападавшего маленького котенка, и тот сразу пустил в ход когти.

Столкнувшись с таким неожиданным приемом, вооруженный мужчина растерялся и начал пятиться назад. На шум сбежались другие члены семьи, находившиеся рядом, и вызвали наряд полиции.