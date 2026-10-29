Красный уровень на Пхукете: канал Банг-Яй под угрозой, людей просят поднимать вещи наверх

NT: на Пхукете объявили красный уровень опасности из-за наводнения

Безопасность

На Пхукете объявили красный уровень опасности из-за угрозы сильного наводнения. Об этом пишет The Nation Thailand (NT). Власти предупредили жителей и бизнес вдоль канала Банг-Яй о резком подъеме воды и попросили срочно перенести технику и ценные вещи на верхние этажи.

Причиной опасной ситуации стали затяжные проливные дожди и мощный приток воды из соседних районов. Уже сейчас в районе Чалонг некоторые дороги непроходимы для машин и мотоциклов.

Синоптики прогнозируют грозовые дожди на 70% территории южного западного побережья Таиланда. Власти следят за уровнем воды и не исключают новых подтоплений. В ночь на 26 октября на Пхукете прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения; в Патонге сошел селевой поток, а улицы оказались затоплены. По информации гидрометеорологического центра, циклон сохранится до 28 октября. Таким образом, ситуация остается напряженной: красный уровень действует, дороги местами непроходимы, а прогноз не исключает повторных подтоплений.

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