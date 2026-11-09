«Кресты-2», контракт и Курск: военная прокуратура проверит, как арестованного отправили на фронт

34-летний мужчина по имени Николай находился под стражей по делу о сбыте наркотиков, возбужденному в Ломоносовском районе Ленобласти. 15 октября он рассказал адвокату Марии Сергеевой, что в изоляторе на него оказывают давление, добиваясь подписания военного контракта. Сам Николай собирался заключить досудебное соглашение со следствием и договорился с защитницей, что до этого ничего подписывать не будет.

Однако уже 16 октября следователь сообщил Сергеевой, что ее подзащитный заключил контракт и его забрали из «Крестов-2». Где именно находится Николай, родственникам выяснить не удалось — известно лишь, что мужчину отправили в Курск. 19 октября адвокат обратилась в военную прокуратуру с просьбой отменить контракт, который, по ее мнению, был подписан под давлением, и сообщить местонахождение подзащитного. Мать Николая также направила обращения в Следственный комитет, аппарат уполномоченного по правам человека и депутату Госдумы Сергею Миронову. Именно эти заявления военная прокуратура приняла к рассмотрению.

Российское законодательство с 2024 года позволяет подозреваемым и обвиняемым заключать контракты с Минобороны до вынесения приговора: в таких случаях расследование может быть приостановлено, а впоследствии обвиняемый при определенных условиях может быть освобожден от уголовной ответственности. При этом положение о порядке прохождения военной службы предусматривает добровольность заключения военного контракта.