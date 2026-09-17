Кровавая трагедия в тайге: медведь растерзал двух сборщиков ягод, третий чудом спасся

Двое мужчин 55 и 65 лет погибли при нападении медведя в тайге Киренского района Иркутской области. Об этом сообщили в ГУ МВД региона. Трагедия произошла недалеко от села Красноярово во время сбора ягод.

По данным ведомства, изначально на промысел вышли трое жителей Киренска. Одному из мужчин удалось спастись и сообщить о случившемся. На место прибыли полицейские и охотники. Они обнаружили тела погибших и заметили агрессивного медведя, по которому открыли огонь. Однако зверю удалось скрыться, его поиски продолжаются.

Ранее охотники застрелили медведя, который напал на пенсионерку во дворе ее дома в Красноярском крае. Хищника нашли поздно вечером на окраине деревни, а анализ содержимого желудка подтвердил его связь с нападением.