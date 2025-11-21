Крушение индийского истребителя Tejas во время авиашоу в Дубае попало на видео

Индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas потерпел крушение во время демонстрационного полета на международном авиасалоне в Дубае. О катастрофе сообщили несколько международных средств массовой информации, включая Associated Press и индийский телеканал NDTV.

По словам журналиста Шива Арура, авария произошла в ходе показательных выступлений на Dubai Airshow 2025. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Подробности инцидента уточняются.

По информации СМИ, за несколько дней до инцидента в интернете появились видеозаписи, на которых, как утверждалось, зафиксировано вытекание топлива из одного из истребителей Tejas, участвовавших в авиашоу. Однако официальный представитель Министерства обороны Индии опроверг эти сведения, назвав их безосновательной пропагандой.

В ведомстве объяснили, что на опубликованных кадрах запечатлен штатный технологический процесс — намеренный слив конденсата из систем кондиционирования воздуха и бортовой кислородной генерации.

Такая процедура, по утверждению военных, является стандартной практикой при эксплуатации авиационной техники в климатических условиях ОАЭ.

Истребитель Tejas относится к авиационной технике четвертого поколения и производится национальной компанией Hindustan Aeronautics Limited. Судно разработано для выполнения задач по завоеванию превосходства в воздушном пространстве и оказанию авиационной поддержки сухопутным подразделениям.

Ранее сообщалось, что на Сахалине нашли двигатель самолета, потерпевшего крушение в 1951 году.