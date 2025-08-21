Латвийский пограничник погиб при подрыве на мине

Военнослужащий Латвии скончался после подрыва на мине во время обхода участка границы. Предварительно, он совершал обход территории, которую ранее заминировали для «сдерживания России». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Трагический инцидент произошел на границе с Латвией. Согласно предварительным данным, пограничник совершал плановый обход территории и случайно зашел на заминированный участок. Мины были установлены в рамках мероприятий по усилению защиты границы.

Военнослужащего экстренно доставили в больницу с минно-взрывной раной, однако пострадавший скончался не приходя в сознание. Происшествие повлекло за собой начало служебного расследования для выяснения всех обстоятельств трагедии.

