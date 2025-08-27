Маньяк при помощи кофе отравил семейную пару в Индонезии

В Индонезии освобожденный маньяк-рецидивист жестоко расправился с семейной парой, предложив им кофе с цианидом под видом магического ритуала для привлечения богатства. Об этом сообщает The Jakarta Post.

63-летний Ибин, ранее осужденный за убийство девяти человек и отсидевший 15 лет в тюрьме строгого режима, вновь совершил аналогичное преступление. Мужчина представился шаманом и пообещал семейной паре решить их финансовые проблемы за 2,5 млн индонезийских рупий. После того как супруги заплатили мошеннику, он предложил им выпить кофе, назвав это завершающим этапом обряда. Напиток оказался смертельным.

Тела 37-летнего мужчины и 34-летней женщины были обнаружены в заброшенной каменоломне. Полиция установила, что преступник использовал старую схему — он находил жертв среди людей, испытывающих денежные трудности, и предлагал им «магические услуги». В 2023 году ему уже не удалось совершить преступление — одна из потенциальных жертв заподозрила неладное. Это уже третий случай отравления цианидом в регионе с начала года, что вызывает серьезное беспокойство у местных властей.

Ранее в Италии бутерброд с колбасой убил двух взрослых.