Медвежьи следы, ночь без телефона и лежанка из веток: как 84-летняя бабушка выжила в кузбасском лесу

В Кемеровской области 84-летняя пенсионерка провела ночь в лесу, куда отправилась за грибами вместе с 88-летним братом, и выжила, сделав лежанку из веток. Женщину нашли полицейские, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел в районе села Ижморка-2. Брат пожилой женщины в какой-то момент заметил, что сестра исчезла и не отзывается. После безуспешных самостоятельных поисков он выбрался из чащи и обратился за помощью. Правоохранители организовали поисковую операцию, которая шла всю ночь. Ситуацию осложняло то, что у пенсионерки не было телефона, а в лесу обнаружили медвежьи следы. Наутро полицейские расширили зону поисков и вместе с местными жителями прочесывали лес цепью.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, женщину нашли в чаще в нескольких километрах от села. Она объяснила, что, поняв, что заблудилась, не стала паниковать, а соорудила из веток лежанку и решила дождаться утра. Пострадавшую передали дежурившей на окраине леса бригаде скорой помощи.