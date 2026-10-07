Меньше ракет, больше попаданий: Россия впервые применила новую тактику на Украине

«Страна»: Россия применила новую тактику ракетных ударов по объектам Украины

Безопасность

В ходе последнего ракетного удара по целям на Украине российские подразделения применили новую тактику. Об этом 7 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Страна».

По данным публикации, большое количество крылатых ракет было сконцентрировано на ограниченном числе целей. Аналогичный подход применили и с баллистическими ракетами, сосредоточив их на нескольких приоритетных объектах.

При этом число задействованных дронов оказалось ниже, чем при предыдущих масштабных атаках.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, в течение дня российские войска нанесли серию ударов по объектам военной промышленности Украины. Под прицел в Киеве и области попали мощности, где ВСУ производили и хранили беспилотники, а также ракеты FP-5 «Фламинго» и FP-9. Кроме того, атаке подверглась инфраструктура завода «Дунай Судоремонт» в Одесской области и ряд промышленных предприятий в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

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