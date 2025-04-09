Минобороны поддержало просьбу генерала Попова отправить его в зону боевых действий
Адвокат Буйновский: МО РФ поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО
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Генерал Иван Попов находится под следствием по поводу хищений государственных средств. Он попросил отправить его в зону спецоперации, и Министерство обороны поддержало это ходатайство. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на информацию, полученную от Сергея Буйновского, адвоката подозреваемого.
«Мы заявили ходатайство об отправке на СВО генерала и приостановлении его уголовного преследования, Минобороны поддержало ходатайство, ожидаем решение часа через два», — указал он журналистам.
Ранее сообщалось, что Попов направил открытое письмо президенту Путину. В нем он предложил позволить ему отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых заданий. Он также попросил российского лидера разобраться в ситуации.