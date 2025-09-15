Мобилизованный криминальный авторитет дезертировал из украинской армии через два дня
Известный криминальный авторитет Владимир Щегольков по кличке Ариец самовольно покинул расположение Вооруженных сил Украины. МВД страны объявило его в розыск за дезертирство. Об этом сообщает Lenta.ru.
Авторитета, недавно вышедшего из тюрьмы, призвали в армию в ноябре прошлого года. Однако он практически сразу исчез из пункта приема особого состава, не приступив к службе. За это украинские следователи объявили ему официальное подозрение в совершении преступления.
