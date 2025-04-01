На Гаити бандиты организовали массовый побег, выпустив сотни заключенных из тюрьмы

Город Миребале на Гаити после нападения бандитов оказался под их полным контролем, сообщило Radio RFM 104.9. Преступники освободили всех заключенных из тюрьмы, из-за чего среди местных жителей началась паника.

Накануне десятки вооруженных преступников атаковали город. Бандиты убили нескольких человек и подожгли полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов успели скрыться, оставив жителей наедине с мятежниками. Точное количество погибших в столкновениях не уточняется, однако местные источники сообщают о множестве пострадавших.

По информации портала Rezo Nodwes, воздушные налеты преступников подчеркивают некомпетентность руководства полиции Гаити. Бандиты угрожали захватить город в течение нескольких недель, но власти не приняли никаких мер для усиления безопасности.

В ответ на массовый беспорядок Национальная полиция Гаити объявила о направлении спецподразделений в Миребале с целью восстановления порядка и задержания преступников.

Этот инцидент не является первым случаем массового насилия со стороны преступных группировок на Гаити. В марте 2024 года бандиты напали на правительственный квартал и полицейские участки, а также штурмом взяли здание местной полиции и президентский дворец. Также была атакована тюрьма в Порт-о-Пренсе, откуда сбежали почти 4 тыс. заключенных.

Ранее сообщалось, что вооруженная банда расстреляла автомобиль посольства США в Гаити.