На российском курорте неожиданно обвалился причал

На южном берегу Крыма, в Алуште, из-за сильного шторма обрушился причал. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

По ее словам, стихия повредила опорные стойки конструкции, в результате чего не выдержала центральная часть причала и произошло его частичное разрушение.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа. Видеокадры с последствиями инцидента опубликовал телеграм-канал «Mash на волне». Обошлось без человеческих жертв, однако известно, что с пирса эвакуировали четырех человек — местных рыбаков, которые регулярно посещали объект.

По словам главы Алушты, объект принадлежит федеральному государственному предприятию «Ялтинские морские порты». По словам Огневой, администрация неоднократно направляла собственнику обращения с просьбой привести сооружение в соответствие с требованиями безопасности либо полностью закрыть доступ к нему.

В настоящее время проход на поврежденный причал полностью перекрыт для обеспечения безопасности граждан. Местная прокуратура уже организовала проверку случившегося.

