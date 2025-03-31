На Урале при взрыве на заправочной станции погиб человек

В городе Камышлове Свердловской области в результате взрыва газа на автозаправочной станции (АЗС) погиб 53-летний заправщик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, взрыв произошел в неиспользуемом здании АЗС, где хранились газовые баллоны, ранее бывшие в эксплуатации. Отмечается, что в результате инцидента строение частично обрушилось.

Работник АЗС после происшествия почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован. Позже мужчина скончался в больнице.

СКР начал проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По данным следствия, телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точные обстоятельства будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура Свердловской области также инициировала проверку после этого инцидента.

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