На Урале школьники отравились рассыпанным в раздевалке протеином

В Екатеринбурге произошел тревожный инцидент с массовым отравлением учащихся, сообщил телеграм-канал Readovka.

Ученикам лицея № 159 стало плохо перед началом уроков физкультуры в школьной раздевалке. Предварительно, причиной недомогания стал предтренировочный комплекс, рассыпанный в помещении.

Отмечается, что один из учеников случайно рассыпал порошок под названием «Психотик» в раздевалке. Пятиклассники, находившиеся рядом, надышались химическим веществом, после чего почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

У пострадавших детей проявились различные симптомы отравления — некоторым стало трудно дышать, а у других учеников началась рвота. На место происшествия прибыли четыре кареты скорой помощи.

В результате инцидента 12 детей доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи. По последней информации, состояние всех госпитализированных школьников оценивается как удовлетворительное.

В связи с произошедшим региональная прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

