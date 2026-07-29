На ж/д станции в российском регионе вагоны съехали с рельсов

На грузовой станции Стройбаза в Новокузнецком районе четыре вагона с грузом сошли с рельсов, пишет VSE42.Ru . По предварительным данным транспортной прокуратуры, обошлось без пострадавших и опрокидывания составов.

Инцидент произошел на грузовой станции Стройбаза, расположенной неподалеку от поселка Недорезово. Четыре груженых вагона покинули железнодорожное полотно, однако, к счастью, не опрокинулись. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В данный момент специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Новокузнецкая транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и решен вопрос о мерах реагирования.