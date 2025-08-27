Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ за вечер среды

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили 13 украинских дронов над российскими регионами и Чёрным морем, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации в очередной сводке.

Информация, представленная в данном сообщении, относится к событиям, произошедшим 27 августа текущего года, в промежуток времени с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в Минобороны.

В небе над Ростовской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области и над Черным морем. Один беспилотник был сбит над Смоленской областью, а еще один — над территорией Республики Крым.

