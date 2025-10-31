Найдены сотни фейковых Android‑приложений, которые воруют банковские данные

Ученые по кибербезопасности зафиксировали массовое распространение поддельных Android‑приложений, использующих NFC и HCE (Host Card Emulation) для похищения платежных данных. В отчете компании Zimperium указано, что за полтора года исследователи выявили более 770 таких программ, сообщает « Газета.ру».

Атаки концентрировались в основном прошлым летом, при этом злоумышленники маскировали приложения под известные банковские и сервисные бренды, в том числе «Банк России», «Тинькофф Банк», ВТБ, «Госуслуги», Росфинмониторинг и Google Pay. Всего в смене имен и подставных брендов использовалось около двадцати наименований.

Для координации мошеннической сети использовались более 180 командных серверов и десятки приватных Telegram‑каналов и ботов. Часть вредоносных образцов функционирует как считыватели: они перехватывают данные карты с одной мобильной точки и пересылают их на подконтрольный телефон с эмулятором, что позволяет преступникам расплачиваться или снимать средства.

Одна из модификаций, получившая название NFCGate, способна эмулировать «карты‑дропы», через которые похищенные средства выводятся в распоряжение преступников — пользователь считает, что переводит деньги на свой счет, а фактически перевод уходит к злоумышленникам. Менее сложные варианты просто собирают данные карт и публикуют их в Telegram‑каналах в реальном времени.

Малозаметная схема распространения включает показ полноэкранных поддельных страниц банков (через WebView) с предложением назначить приложение по умолчанию для NFC‑платежей. После подтверждения обработка событий идет в фоновом режиме и пользователь может не заметить утечки данных.

Ранее сообщалось, что в Жуковском осудят девушку-курьера телефонных мошенников, обманувших подростков на 1,2 млн руб.