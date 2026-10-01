Напился и избил мать-инвалида тростью: что грозит жителю Хабаровска?

УМВД Хабаровска задержало мужчину за избиение матери-инвалида

Безопасность

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою 54-летнюю мать-инвалида. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По информации ведомства, мужчина, вернувшись домой, нанёс женщине удары кулаками, а затем использовал металлическую трость. Пострадавшая, не способная самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, сумела добраться до телефона и вызвать скорую помощь и полицию.

Подозреваемый скрылся, но был задержан участковыми. Ранее он отбывал наказание за кражи, официально нигде не работал. Единственным источником дохода семьи были социальные выплаты женщины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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