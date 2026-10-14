Названа главная «боль» Шуховской башни: спасать решили в несколько этапов

RT: Шуховская башня подвергнется поэтапному разбору из-за серьезной коррозии

Безопасность

Шуховская башня на Шаболовке признана аварийной: металлические конструкции разрушает коррозия, и опаснее всего то, что она прячется в соединительных узлах и работает изнутри. Масштабная реставрация начнется в октябре 2026 года. Об этом RT рассказал заместитель генерального директора по строительству и капремонту РТРС Станислав Белявский.

Главной проблемой он назвал межщелевую скрытую коррозию, которая в ряде узлов уже перестала быть скрытой. Ситуацию усугубляет металл: в начале 1920-х его собирали по всей стране, причем далеко не лучшего качества. Экспертиза показала — конструкции сделаны из разных сортов, сваривать их нельзя, поэтому сильно поврежденные элементы придется менять целиком.

Разбирать башню будут поэтапно, по ярусам. Каждый элемент пройдет освидетельствование и проверку на возможность вторичного использования. Самая кропотливая работа предстоит с шестым ярусом, но все, что можно сохранить, сохранят. Уцелевшие исторические детали восстановят, утраченные изготовят заново — с точным повторением оригинала.

После реставрации башню вновь соберут на Шаболовке. Она сохранит исторический облик, а конструкции будут соответствовать современным требованиям безопасности. Реконструкция-реставрация башни пройдет на двух площадках — в Москве и Подмосковье. 

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