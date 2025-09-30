Названы опасности, которые поджидают туристов на популярных зарубежных курортах

Отдых в популярных курортных странах может преподнести неприятные сюрпризы российским туристам. По словам эколога Ирины Головачевой, морские воды тропических курортов скрывают множество опасностей, от почти невидимых до смертельно опасных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В Таиланде отдыхающие столкнулись с настоящим нашествием медуз вида португальский кораблик, чьи укусы оставляют глубокие химические ожоги. Зафиксирован случай, когда у восьмилетнего ребенка после контакта с физалией развился некроз тканей, потребовавший двухмесячного лечения. Эколог предупреждает, что эти медузы появляются неожиданно и при их обнаружении в воде лучше отказаться от купания.

По ее словам, не менее серьезные угрозы подстерегают туристов в других регионах. В Египте периодически закрывают пляжи из-за появления хищных акул, включая тупорылую и тигровую разновидности. Особую опасность представляют малозаметные гидроидные полипы и огненные кораллы, чьи токсины могут вызвать тяжелые отравления. На мелководьях Красного и Карибского морей встречаются смертельно опасные миллепоры, ожоги которых могут привести к летальному исходу.

Эксперт рекомендовала соблюдать повышенную осторожность при контакте с любой морской фауной. Даже безобидные на вид существа могут представлять угрозу — от морских ежей и осьминогов до скатов, чьи шипы содержат ядовитые вещества. Как показывает трагический случай с актером Стивом Ирвином, даже опытный человек может стать жертвой морского обитателя. Специалисты советуют считать любых незнакомых морских существ потенциально опасными и избегать контакта с ними.

Ранее сообщалось, что в Турции участились смертельные инциденты с россиянами.