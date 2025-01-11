Нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске начал гореть

В Нижнекамске, расположенном в Республике Татарстан, произошел пожар на заводе «Танеко», который является нефтеперерабатывающим комплексом Татарстана. Об этом сообщили в телеграм-канале Baza.

Согласно полученной информации, огонь охватил одну из колонн предприятия. Очевидцы рассказали, что в данный момент на территории завода проводится эвакуация. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Как упоминает Baza, в Татарстане также была объявлена угроза атак дронов. МЧС направило соответствующие уведомления местным жителям, призывая их оставаться в домах и избегать близости к окнам.

В аэропорту Нижнекамска был введен план «Ковер» в связи с потенциальной угрозой от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в мобильном приложении МЧС России в 16:49 в разделе «Аварийная информация» было размещено сообщение для жителей Республики Татарстан о потенциальной угрозе атак беспилотников.