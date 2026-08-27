Неизвестные «заминировали» российскую школу и всполошили силовиков

В социальных сетях Новокузнецка появилась информация об экстренной эвакуации Детской школы искусств №48 в Куйбышевском районе, пишет VSE42.RU .

В Новокузнецке спецслужбы экстренно выехали к Детской школе искусств №48, расположенной в Куйбышевском районе. В соцсетях очевидцы сообщили об эвакуации здания — якобы внутри нашли подозрительный предмет.

На кадрах с места видно, что у здания школы припаркованы машины скорой помощи, полицейские автомобили. На месте работали кинологи с собаками.

Однако, как рассказал источник, знакомый с ситуацией, информация о подозрительном предмете не подтвердилась. Проверка завершена, угроза не обнаружена. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.