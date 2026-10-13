Новый метод борьбы с медведями тестируют в российском регионе

С 1 августа по 13 октября в Кемеровской области добыли 157 бурых медведей. Такие данные 13 октября в прямом эфире соцсетей привел губернатор Кузбасса Илья Середюк. Параллельно регион запустил эксперимент, который должен сократить число встреч людей с опасными зверями, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

В области работают специальные выездные подразделения, проверяющие сообщения о диких животных рядом с людьми. Один из последних случаев потребовал долгих поисков: медведя заметили в Ленинском районе Кемерова, и выслеживать его пришлось четверо суток.

Одновременно власти испытывают другой подход. В Новокузнецком округе для лесных обитателей оборудовали 20 кормовых точек. Расчет простой: если еды хватает в естественной среде, животные реже пойдут искать пропитание у населенных пунктов.