Бывший работник устроил резню в офисе после увольнения

В Токио задержан 61-летний эфиоп, который напал с ножом на своего бывшего начальника. Инцидент произошел в офисе компании по пошиву одежды, где мужчина ранее работал. Об этом сообщает Japan Today.

В японской столице произошло нападение на руководителя швейной фирмы. Нападавшим оказался 61-летний выходец из Эфиопии, ранее работавший в этой компании. По данным следствия, мотивом для агрессии послужило увольнение и обида на экс-начальника.

Как утверждает задержанный, бывший руководитель обещал помочь ему с поиском новой работы после увольнения, но обещания не сдержал. Инцидент произошел в офисе фирмы: эфиоп нанес бывшему боссу около 30 ножевых ранений.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Легкие травмы получил еще один сотрудник, пытавшийся остановить нападавшего. Задержанный отрицает, что планировал убивать экс-начальника. Известно, что он неоднократно приходил в офис, пытаясь решить вопрос с трудоустройством.

