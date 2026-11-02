Обещали работу и жилье, а продавали: на Ставрополье судят троих за торговлю людьми

В Ставропольском крае перед судом предстанут трое местных жителей по делу о торговле людьми и наркотиках. Об этом сообщили прокуратура и ГУ МВД по региону. По версии следствия, организованная группа действовала с августа 2016 года по август 2025-го. Ее создал в 2015 году житель села Московского Изобильненского округа, в группу вошли еще три человека.

Участники искали людей в Александровском и Изобильненском округах — без жилья либо склонных к употреблению алкоголя. Им обещали работу, питание и проживание, а затем передавали третьим лицам. «Стоимость человека» зависела от навыков и пола и составляла от ₽10 до ₽40 тысяч. Жертвами группы стали три женщины и трое мужчин.

Кроме того, двое из фигурантов хранили наркотики массой более 2 граммов для личного употребления. Уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд. Таким образом, по данным ведомств, речь идет о многолетней схеме, в которой пострадали шесть человек, а двое обвиняемых отвечают еще и по эпизоду с наркотиками.