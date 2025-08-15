Одна погибшая, шестеро раненых: раскрыты детали ночной атаки на Курскую область

Украинские вооруженные силы с помощью дрона нанесли удар по многоэтажному дому в Курске. Жертвой атаки боевиков стала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ещё шесть человек получили травмы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В результате атаки в доме вспыхнул пожар, огонь охватил четыре верхних этажа.

Ранее сообщалось о том, что правительство России выделило дополнительные средства для поддержки жителей и предпринимателей Курской области, пострадавших от боевых действий.